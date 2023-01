A l’image des autres titres du développeur indé ChinyKian, A Slight Chance of Sawblades propose un gameplay ultra simple… et malheureusement pour notre temps de cerveau disponible ultra addictif. A Slight Chance of Sawblades propose en effet aux joueurs de diriger un petit personnage (des animaux) sur un unique niveau de façon ce que ce dernier évite une myriade de scies circulaires qui traversent l’écran en tous sens ! Les réflexes seront mis à rude épreuve donc, et la tension sera d’autant plus forte qu’un compteur égrène les secondes passées à éviter les . L’objectif consistera très vite à faire mieux que la session précédente, c’est à dire à durer quelques secondes de plus sans succomber à la vague.

La réalisation jouer la carte du rétro-gaming, mais ce n’est clairement pas une tare pour ce type de jeu. Si l’on se fie à la qualité des autres titres du développeur (soit Scramblers, Jump Jerboa), A Slight Chance of Sawblades doit forcément figurer sur votre liste d’attente, et cela tombe bien puisque le jeu est proposé en précommande avant son lancement prévu… vendredi prochain !