Les rumeurs se font contradictoires concernant les écrans des futurs iPhone, ou plutôt concernant les fournisseurs qui produiront ces écrans. Un coup ce serait BOE qui prendrait la place de Samsung comme fournisseur principal d’écrans OLED pour les prochaines gammes d’iPhone, et un autre coup Apple serait même pressenti pour évincer tout le monde et fabriquer lui-même les écrans micro-LED des iPhone 17 ou 18. La piste BOE semble en tout cas de plus en plus crédible. Si l’on en croit des sources proches de la supply chain, le fournisseur serait en pleine négociation pour racheter une centaine d’hectares situés dans la région nord du Viet Nam. Le coût de ces travaux serait estimé à 400 millions de dollars.

Ces immenses surfaces de terres accueilleraient à terme une immense usine de fabrication de dalles OLED pour les iPhone. Sachant que l’usine devrait être opérationnel en 2025, cela signifie logiquement que les dalles qui y seront produites seront destinées à la génération iPhone 17/17 Pro. Visiblement échaudé par les émeutes de l’usine de Zhengzhou, Apple met donc le pied au plancher pour délocaliser une partie de sa production hors de Chine et ainsi « protéger » la supply chain de l’iPhone des soubresauts « géopolitiques/militaires/sanitaires » chinois.