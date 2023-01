Une mise à jour de l’application Apple Store est en préparation pour ajouter un système de réalité augmentée, permettant aux clients de diriger leur iPhone vers un produit (Mac, iPad, etc) et obtenir des informations en temps réel.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les informations seront diverses et variées. On retrouvera notamment le prix et les caractéristiques techniques de l’appareil qui s’afficheront sur l’écran de l’iPhone. Apple travaille sur ce projet depuis 2020 et a effectué les premiers tests avec certains Apple Store ces derniers mois. Il n’y a cependant pas encore d’information concernant la date de disponibilité pour le public.

Aussi, Apple compte rendre disponible une API afin que les développeurs puissent créer une expérience de réalité augmentée similaire avec des boutiques intéressées par le concept. Ce ne sera donc pas exclusivement disponible dans les Apple Store.

Un tel système montre qu’Apple croit réellement à la réalité augmentée. Pour preuve, le groupe doit lancer cette année son premier casque de réalité mixte (réalité augmentée et réalité virtuelle). Si l’on en croit les récentes fuites, la présentation se fera dans le courant du printemps. La commercialisation interviendrait durant l’automne. Il sera intéressant de voir comment Apple va vanter son produit sachant qu’il va être difficile de toucher le grand public. En effet, les rumeurs parlent d’un tarif autour de 2 000 ou 3 000 dollars.