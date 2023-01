La Californie vit une mauvaise période avec de fortes pluies qui ont été engendrées par un cyclone. Cela a impliqué des inondations et des glissements de terrain qui ont déjà fait 18 morts.

Les pluies torrentielles sur des sols déjà saturés d’eau ont généré de vastes coupures de courant, de nombreuses inondations, déraciné quantité d’arbres et coupé des routes majeures, les flots entraînant parfois des automobilistes. Certaines régions ont enregistré des niveaux de précipitations jamais atteints depuis 150 ans.

Le bilan meurtrier des dernières tempêtes inclut des automobilistes piégés par les inondations dans leurs voitures, des habitants écrasés par des chutes d’arbre, un couple tué par un éboulement et des corps charriés par les flots.

Au vu des événements, Apple a décidé de faire un don comme l’a annoncé Tim Cook dans un tweet. Le patron d’Apple indique : « Alors que les tempêtes continuent de faire des ravages en Californie et dans tous les États-Unis, nous espérons que tout le monde reste en sécurité. Apple fait un don pour soutenir les secours dans les communautés à travers le pays ».

As storms continue to wreak havoc in California and across the U.S., we hope everyone stays safe. Apple is donating to support relief efforts in communities across the country.

— Tim Cook (@tim_cook) January 11, 2023