L’idée d’une Superligue européenne de Football a émergé durant les années 90 et a connu des soubresauts importants en 2021, soubresauts vite calmés par les réactions virulentes de la FIFA et de l’UEFA, les deux organismes étant farouchement opposés la création d’une ligue de football dissidente. Le 18 avril 2021 , douze clubs européens, six anglais, trois espagnols et trois italiens, annoncent la création d’une Superligue concurrente de la Ligue des champions de l’UEFA, un projet qui s’écroulera en quelques jours à peine.



La docu-série en 4 parties La Guerre du Football nous dévoile les coulisses des passes d’armes entre les défenseurs de la Superligue et les tauliers du football mondial et européen (Fifa et UEFA donc). « Le passé, le présent et l’avenir du football européen entrent en collision, laissant les dirigeants les plus puissants du football défendre ou bouleverser les traditions de ce sport. Grâce à un accès sans précédent aux présidents de ligues, aux propriétaires de clubs et aux architectes de la Super Ligue européenne, ce programme présente aux fans l’histoire encore inédite de l’éclosion de cette idée et des plans de bataille qui ont été élaborés pour la combattre. »

Les 4 volets du docu-série La Guerre du Football sont disponibles dès maintenant sur Apple TV+.