Oliver Schusser prend du galon, en étant désormais aux commandes d’Apple TV+. Le responsable était jusqu’à présent le patron d’Apple Music et de Beats — il l’est toujours. Cette évolution fait suite à une réorganisation chez Apple au niveau des services.

Comme l’explique Insider, le nouveau rôle élargi d’Oliver Schusser fait suite au départ de Peter Stern, vice-président des services, dont le domaine comprenait les activités d’abonnement d’Apple pour ses produits médias et d’autres unités. Peter Stern a annoncé cette semaine à ses collègues d’Apple qu’il partirait à la fin du mois.

Oliver Schusser a rejoint Apple en 2004, supervisant l’activité croissante d’iTunes en Europe. Il a officiellement été mis aux commandes d’Apple Music en 2018, lançant des initiatives de produits telles qu’Apple Music Radio, la fonction de paroles en temps réel, Apple Music Replay et plus encore.

Le voilà donc maintenant responsable d’Apple TV+, en plus d’Apple Music. Il sera intéressant de voir si le service de streaming pour les films, séries et documentaires va réellement évoluer sous son ère. Certains utilisateurs pourraient notamment espérer des améliorations au niveau de l’application pour consulter le service. Toutefois, il est possible qu’il n’y ait pas beaucoup de changements sur la partie des films et séries sachant que ce sont Jamie Erlicht et Zack van Amburg, deux anciens de Sony, qui sont commandes, et ce depuis le lancement d’Apple TV+ il y a quelques années maintenant.