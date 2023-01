Un nouveau MacBook Pro avec la référence A2779 a fait son apparition dans une base de données au Canada qui concerne le matériel audio. Un tel ordinateur avec la référence A2779 n’existe pas dans le commerce, ce qui suggère une sortie imminente.

On apprend que la Canada a approuvé la demande d’Apple pour ce nouveau MacBook Pro le 11 janvier et qu’il supporte le Wi-Fi 6E. Malheureusement, il n’y a aucune information sur la date de sortie.

Le Wi-Fi 6E offre les caractéristiques et les capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances plus élevées, une latence plus faible et des débits de transfert plus rapides, le tout étendu avec la bande de 6 GHz. Le spectre supplémentaire offre plus d’espace aérien que le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz existant, ce qui permet d’augmenter la bande passante et de réduire les interférences.

Concernant la sortie, elle pourrait avoir lieu d’ici les prochains jours. En effet, le Canada n’a beau rien indiquer, une rumeur publiée tout à l’heure a révélé qu’Apple s’apprêterait à faire des annonces en rapport avec les Mac, avec les annonces qui tomberaient dès demain. Cela va-t-il concerner le MacBook Pro supportant le Wi-Fi 6E ? C’est possible, surtout que des rumeurs insistantes ont déjà indiqué qu’Apple compte prochainement lancer ses MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M2 Pro et M2 Max.