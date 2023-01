Suite à l’annonce des nouveaux Mac mini avec les puces M2 et M2 Pro, Apple a décidé de retirer de la vente l’ancien modèle avec la puce M1, ainsi que celui équipé d’un processeur Intel.

En soi, le retrait du Mac mini avec la puce M1 n’est pas vraiment une surprise. Apple propose dès aujourd’hui à la précommande les modèles avec les puces M2 et M2 Pro, et veut naturellement que les clients se tournent vers eux. Ce n’est pas plus mal en soi, sachant que les prix sont inférieurs. En effet, le modèle M2 débute à 699€, là où le modèle M1 commençait à 799€ avec la configuration de base. Nous avons donc le droit à de meilleures performances pour un prix en recul. Ce n’est pas courant chez Apple.

Pour sa part, le Mac mini avec le processeur Intel tire enfin sa révérence. Il s’agissait d’un Intel Core i5, accompagné par la puce graphique Intel UHD Graphics 640, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage sur un SSD. Ce Mac était disponible en gris sidéral, ce qui n’est pas le cas des Mac Apple Silicon.

Apple a donc encore un seul Mac avec des processeurs Intel : le Mac Pro. Cela va changer dès cette année avec l’arrivée du premier modèle Apple Silicon, qui devrait avoir la puce M2 Ultra. La date de présentation exacte n’est pas encore connue.