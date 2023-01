Cette année marquera le lancement du premier casque de réalité mixte d’Apple avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Mais le prix devrait être élevé, avec les rumeurs faisant état d’un tarif autour de 3 000 dollars. C’est là qu’interviendrait un modèle moins cher, similaire au tarif de l’iPhone selon The Information et Bloomberg.

Reste à savoir maintenant de quel iPhone on parle. Si l’on prend l’iPhone 14 par exemple, le premier prix est 1 019€. Si l’on prend l’iPhone 14 Pro Max, c’est 1 479€. Le casque moins cher sera-t-il plus près de 1 000€ ou de 1 500€ ? Il n’y a pas de réponse pour le moment. L’idée serait malgré tout de concurrencer le casque Quest Pro de Meta, qui débute à 1 799€.

Comment faire pour baisser le prix ? Il faut naturellement s’attendre à des compromis. Apple aurait notamment l’intention d’utiliser des matériaux moins premium, des écrans avec une définition moins bonne et des puces qui seraient plus proches des performances d’un iPhone que d’un Mac. Pour sa part, le modèle haut de gamme prévu cette année aurait des matériaux premium, des écrans 4K de Sony et des puces proposant des performances proches de celles d’un Mac.

Le développement du casque plus abordable n’en est qu’à ses débuts et Apple n’a pas encore créé de prototype fonctionnel. Les travaux importants sur le casque ont commencé l’année dernière et l’objectif à cette période était de lancer le casque moins cher en 2024. Est-ce toujours le cas aujourd’hui ? Rien n’est certain. Pendant ce temps, Apple a décidé de suspendre le développement de ses lunettes connectées.