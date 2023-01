La poussée syndicale dans les Apple Store américains et le proto-mouvement AppleToo# ont jeté une ombre sur la gestion des droits humains les plus fondamentaux au sein d’Apple. Après les efforts quasi surréalistes d’Apple pour freiner les velléités syndicales dans ses boutiques physiques, le vent pourrait être en train de tourner : sous la poussée d’un groupe d’investisseurs et actionnaires, Apple a accepté le principe d’un audit externe portant sur sa gestion du droit du travail ainsi que des droits humains et civiques.

Apple a remis un document à la SEC (Securities and Exchange Commission) confirmant le projet d’audit externe. On note que la décision d’Apple, surprenante dans le contexte, intervient juste après que le syndicat de travailleurs National Labor Relations Board (NLRB) ait attaqué Apple en justice pour des violations supposées du droit syndical dans les villes d’Atlanta et de New-York City.

Le document fourni à la SEC précise qu’Apple engagera une société tierce pour gérer l’audit, soit « une entreprise qui possède une expertise en matière de droits du travail et qui ne conseille pas les entreprises sur la façon d’éviter la syndicalisation. Il est aussi recommandé que cette entreprise soit aussi indépendante que possible ». Apple précise enfin que l’audit sera mené avant la fin de l’année en cours et qu’un rapport sera rendu public dans la foulée.