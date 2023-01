Apple profite de l’annonce du nouveau HomePod grand format… pour discrètement augmenter le prix du HomePod mini, avec l’enceinte connectée qui passe de 99€ à 109€. La hausse concerne plusieurs pays européens. D’autres, comme la Belgique, ont le tarif de 109€ depuis le lancement. Et puis il y a le cas des États-Unis où tout est merveilleux puisque le prix ne bouge pas. On reste à 99$.

Faut-il s’étonner de cette hausse de prix pour le HomePod mini ? Pas vraiment sachant qu’Apple a augmenté les tarifs de plusieurs produits, dont les nouveaux iPhone, Mac et d’autres. Même le nouveau HomePod grand format annoncé aujourd’hui est plus cher que la première génération. En effet, son tarif est de 349€ contre 329€ auparavant. Un choix étonnant quand on sait que les ventes du premier modèle ont été plus que mitigées justement à cause du prix. Même Apple a retiré ce modèle de la vente en 2021.

Pour rappel, le HomePod mini est disponible en plusieurs coloris : gris sidéral, bleu, blanc, jaune et orange. Le prix de 109€ est actif dès maintenant chez Apple. Mais il est encore possible de trouver l’enceinte à 99€ chez plusieurs revendeurs. Elle est disponible à la Fnac (en boutique), chez Darty, Cdiscount ou encore Materiel.net. C’est le moment de l’acheter si vous voulez éviter la hausse de 10€.