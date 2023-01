De plus en plus d’utilisateurs avec une Apple TV 4K de 3e génération, à savoir le dernier modèle en date qui est disponible depuis octobre 2022, rapportent avec des problèmes de connexion avec la télécommande.

Il y a notamment plusieurs témoignages sur Reddit (ici et là) et ailleurs expliquant que la connexion Bluetooth de la télécommande à l’Apple TV 4K est plutôt bancale, même lorsque les deux sont à proximité. Les utilisateurs signalent que la télécommande perd la connexion par intermittence, ce qui les oblige à faire un nouvel apparairage ou redémarrer la télécommande ou encore débrancher puis rebrancher le boitier multimédia.

Les utilisateurs signalent qu’il n’y a pas de problème particulier lorsqu’ils passent la fonctionnalité Apple TV Remote, qui permet un contrôle depuis son iPhone. Ils ne rencontrent pas non plus un problème s’il utilisent la télécommande de leur téléviseur grâce au système HDMI-CEC, suggérant que le souci touche bien le Bluetooth entre la télécommande d’Apple et l’Apple TV 4K.

Est-ce un problème d’ordre logiciel ou matériel ? Si c’est le premier cas, Apple peut le corriger avec une mise à jour de tvOS. C’est possible que ce soit le cas puisque les témoignages ont été de plus en plus nombreux après la disponibilité de tvOS 16.2.

Par ailleurs, plusieurs utilisateurs ont effectué des remplacements d’Apple TV 4K et certains ont toujours le problème à ce jour. Apple serait au courant du souci, mais il n’y a pas d’information supplémentaire.