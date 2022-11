Ce 4 novembre marque la disponibilité de l’Apple TV 4K (2022), avec le produit maintenant disponible à l’achat. Apple avait ouvert les précommandes le 18 octobre dernier.

L’Apple TV 4K (2022) embarque la puce A15, qui se veut 50% plus rapide au niveau du processeur (CPU) et 30% plus rapide au niveau de la puce graphique (GPU) par rapport à l’A12 qui équipait l’ancien modèle. On retrouve aussi 4 Go de RAM, contre 3 Go sur le modèle précédent. Pour ce qui du stockage, les capacités sont 64 et 128 Go, soit le double par rapport à l’ancien modèle.

Les principales nouveautés sont l’ajout du HDR10+, qui permet d’avoir des métadonnées dynamiques à l’instar du Dolby Vision, là où le HDR10 standard se contente de métadonnées statiques. Il y a également du changement du côté de la télécommande puisque celle-ci embarque désormais un port USB-C pour la charge au lieu d’un port Lightning.

Les premiers tests du boîtier multimédia ont été publiés cette semaine et se veulent positifs, que ce soit au niveau des performances ou du reste. Le seul vrai défaut évoqué est le prix jugé élevé par rapport à ce que propose la concurrence avec ses propres produits.

La nouvelle Apple TV 4K (2022) avec 64 Go de stockage supporte uniquement le Wi-Fi et coûte 169€. Il y a aussi un modèle 128 Go avec Wi-Fi + port Ethernet + support de Thread pour 189€. On la retrouve chez Apple bien sûr, ainsi que chez Amazon, la Fnac ou encore Darty.