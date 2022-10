La quantité de RAM présente dans l’iPad 10 et l’Apple TV 4K (2022), annoncés cette semaine, est maintenant connue : 4 Go, aussi bien pour la tablette que pour le boîtier multimédia.

Apple ne dévoile pas publiquement la quantité de RAM dans plusieurs de ses produits, dont les iPhone, iPad (sauf les modèles M1/M2) et Apple TV. Mais il est tout de même possible d’obtenir l’information, sans pour autant démonter les appareils. En l’occurrence, MacRumors a été en mesure de découvrir les 4 Go de RAM en fouillant dans la release candidate de Xcode, l’outil d’Apple qui permet de développer des applications pour iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS.

Il s’agit donc d’une progression cette année. En effet, l’iPad 9 et l’Apple TV 4K de la génération précédente disposaient chacun de 3 Go de RAM. Les 4 Go avec les nouveaux modèles vont permettre d’améliorer certaines tâches, surtout que le nouvel iPad dispose de la puce A14 (contre A13 auparavant) et la nouvelle Apple TV a la puce A15 (contre A12 auparavant).

Qu’en est-il de l’iPad Pro avec la puce M2 ? Pour le coup, l’information est publique. On retrouve 8 Go de RAM pour les modèles avec 128, 256 et 512 Go d’espace de stockage, et 16 Go de RAM pour le modèle avec 1 ou 2 To d’espace de stockage.

L’iPad 10 débute à 589€, les premières livraisons auront lieu le 26 octobre. Pour sa part, l’Apple TV 4K (2022) débute à 169€, avec les premières livraisons pour le 4 novembre.