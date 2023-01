Il y a 40 ans, le 19 janvier 1983 donc, Apple Computer lançait sur le marché de l’informatique personnelle le Lisa, soit le premier ordinateur pour « Mr tout le monde » doté d’une interface graphique et d’une souris. Jusqu’ici, le seul ordinateur équipé d’une interface similaire était l’Alto de Xerox , une bécane ultra spécialisées et que Xerox n’avait pas prévu de commercialiser. C’est d’ailleurs durant la visite du Xerox Park en 1979 que Steve Jobs eu l’idée de porter les technologies de l’Alto sur une machine à la portée plus « universelle ». Lisa signifie Local Integrated Software Architecture, mais c’est aussi le prénom de la fille de Steve Jobs, Lisa Nicole Brennan.

Malgré son architecture et sa conception révolutionnaire pour l’époque, le Lisa fut un énorme échec commercial. La principale raison, et pour ne pas dire la seule véritable raison de cet accident industriel était le tarif du Lisa. Steve Jobs croyait dur comme fer que sa merveille avait les arguments techniques pour se vendre à 10 000 dollars l’unité. C’était une erreur, surtout à une époque où l’informatique ne faisait pas encore sens en terme de gain de productivité, y compris dans la tête des dirigeants d’entreprise de l’époque. Le Lisa fut délaissé par Apple à peine un an après sa sortie, en fait jusqu’à ce qu’Apple ne présente le Macintosh, une version plus aboutie, plus compacte et surtout moins chère de l’ordinateur embarquant le combo interface graphique + souris. Mais ça, c’est déjà une autre histoire.