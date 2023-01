Le régulateur brésilien antitrust, le CADE (The Conselho Administrativo de Defesa Economica) vient de suivre les pas d’autres agences mondiales de régulation (USA, Europe, Russie, Australie, Corée du Sud) en ciblant frontalement l’App Store et l’interdiction des systèmes de paiement tiers. Le CADE a lancé son enquête antitrust suite à la plainte déposée au mois de décembre 2022 par MercadoLibre. Comme pour toutes les autres enquêtes antitrust ciblant l’App Store, il est reproché à Apple d’interdire les systèmes de paiement tiers à l’intérieur des apps distribuées dans sa boutique applicative.

MercadoLibre estime qu’Apple impose des restrictions à la distribution de biens numériques et aux achats intégrés, restrictions qui contreviendraient aux règles de la liber concurrence. Ces enquêtes et autres plaintes devraient accoucher d’une souris, et ce pour une raison toute simple : Apple abandonnerait le contrôle strict des systèmes de paiement de l’App Store dans iOS 17 et pourrait même autoriser les boutiques applicatives concurrentes. Au pire, Apple pourrait avoir à payer des pénalités sur les infractions antitrust constatées ces dernières années.