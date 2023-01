WhatsApp rend disponible pour tous la bêta de son application qui prend nativement en charge les Mac Apple Silicon, à savoir les modèles avec les puces M1 et M2. Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient passer par la version conçue pour les Mac avec des processeurs Intel, une version non optimisée pour eux.

Une bêta de WhatsApp pour les Mac Apple Silicon avait déjà vu le jour en juillet dernier, mais elle était uniquement accessible via TestFlight. Il s’agit du système d’Apple qui permet aux développeurs de faire tester leurs applications avec le grand public. Le problème est qu’il existe une limite, à savoir 10 000 personnes. Et comme on peut s’en douter avec une application aussi populaire que WhatsApp, les 10 000 places ont été très rapidement réclamées.

Désormais, n’importe qui peut télécharger la bêta de l’application depuis le site de WhatsApp ou directement depuis cette adresse. Vous verrez que l’icône de l’application est jaune et non verte, ce qui est normal. C’est pour bien indiquer qu’il s’agit d’une version test. Et qui dit version test dit de potentiels bugs ou fonctionnalités qui ne sont pas encore au point.

À noter que WhatsApp sur Mac s’appuie sur le système Catalyst d’Apple. Celui permet notamment de porter « facilement » une application iPad sur macOS. Ici, la messagerie a préféré d’abord sortir la version Mac. On peut se douter que la version iPad ne va pas tarder, mais il n’y a pas encore une date de sortie précise, tout comme il n’y a une date de sortie précise pour la version stable de la version optimisée pour les Mac Apple Silicon.