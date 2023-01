C’est une petite affaire qui pourrait faire grand bruit. Des officiers du célèbre NYPD ont découvert qu’un AirTag avait été placé sous l’un de leur véhicule de patrouille ! En d’autres termes, un ou plusieurs malandrins ont pu ainsi connaitre la localisation exacte dudit véhicule, et ainsi commettre des larcins en dehors de la zone de patrouille ! La voiture du NYPD patrouillait dans le quartier du Queens à New York City lorsque l’accessoire a finalement été découvert. Ce dernier était scotché sous le véhicule et placé à l’intérieur d’un petit sac plastique. La Police de New York n’a fourni aucun détail sur la manière dont elle a découvert l’AirTag, et à l’heure actuelle, les auteurs de ce méfait n’ont pas encore été retrouvés.

Il est tout à fait possible que la présence d’un AirTag non référencé ait été notifiée par l’app Localisation, mais l’on n’en sait pas plus pour le moment. Martine Materasso, la patronne du NYPD a rapidement communiqué à ce sujet avec les officiers de police :« S’il vous plaît, gardez un état de vigilance accru, à la lumière du sentiment anti-police que nous avons vu non seulement ici, mais à travers les États-Unis. Continuez à vous protéger les uns les autres et soyez en sécurité. »