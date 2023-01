À l’occasion de la Journée de la protection des données, Apple a mis en ligne un court-métrage qui a pour vocation de vanter ses efforts en matière de respect de la vie privée, notamment avec l’iPhone. La société a fait appel à Nick Mohammed, acteur dans la série Ted Lasso, pour cette vidéo. Il est accompagné par Van, un employé de l’Apple Store Tower Theater à Los Angeles.

Le court-métrage « A Day in the Life of an Average Person’s Data » invite les utilisateurs à suivre Nick Mohammed dans une journée ordinaire, où l’on découvre que même si les acteurs gèrent mal leurs données, ils peuvent compter sur Apple pour les protéger.

D’autre part, à compter du samedi 28 janvier, la nouvelle séance Today at Apple « Gérez la confidentialité sur votre iPhone » proposera un tour d’horizon des fonctionnalités de sécurité comme la protection de la confidentialité dans Mail, le contrôle de sécurité, le service de localisation et les clés d’identification. Les personnes participant à cette séance apprendront à personnaliser chacune de ces fonctions selon leurs préférences de confidentialité personnelles.

« Apple s’efforce de créer des appareils, des fonctionnalités et des services qui donnent aux utilisateurs le contrôle total sur leurs données », explique Erik Neuenschwander, directeur de la confidentialité des utilisateurs d’Apple. « Au fil des ans, nous avons intégré des réglages de confidentialité de plus en plus performants à nos systèmes d’exploitation. Ce court-métrage et notre nouvelle séance Today at Apple expliqueront aux utilisateurs comment tirer parti de certaines de ces fonctionnalités, et leur montreront que la confidentialité est au centre de tout ce que nous faisons ».

Apple réitère par ailleurs que le respect de la vie privée est important à ses yeux :