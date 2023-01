Le Festival de Sundance est devenu crucial pour Apple, car non content d’y dévoiler ses dernières nouveautés Apple TV+, la firme de Cupertino profite chaque année du festival pour y faire ses emplettes. Ainsi, il y a deux ans, Apple rachetait pour 25 millions de dollars les droits de diffusion de CODA (Oscar du meilleur film en 2022) lors de ce même Festival de Sundance, et l’an dernier, c’est le grand prix du Festival, Cha Cha Real Smooth, qui tombait dans l’escarcelle d’Apple TV+ pour 15 millions de dollars.

Rebelotte donc en 2023 puisqu’Apple a racheté les droits de diffusion de Flora and Son, un film dramatique de Jon Carney que plusieurs critiques américains pressentent déjà pour les Oscars 2024. Apple n’a pas précisé le montant du rachat de droits (qui tournerait autour des 20 millions de dollars), et l’on sait que les cadres dirigeants d’Apple TV+, Zack Van Amburg, Jamie Erlicht et Matt Dentler, ont du batailler une grande partie de la nuit afin de chipper Flora and Son aux convoitises d’Amazon Prime Video.

L’histoire de Fora and Son débute ainsi : « Flora, une mère célibataire, qui est en guerre avec son fils adolescent, Max, un petit voleur. Encouragée par la police à trouver un passe-temps pour Max, elle récupère une guitare abîmée dans une benne à ordures. » Le casting comprend notamment Eve Hewson, Joseph Gordon-Levitt, Orén Kinlan et Jack Reynor.