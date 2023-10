Le film « The Eras Tour » de Taylor Swift, dont la première a récemment eu lieu dans les cinémas AMC le 12 octobre, pourrait bientôt trouver une place sur une plateforme de streaming, Apple TV+ étant l’un des principaux prétendants. Selon certaines sources, les termes de l’accord avec AMC Theatres autorisent le film à apparaître sur les services de streaming après une fenêtre de 13 semaines, ce qui suggère une date de sortie potentielle en streaming le 12 janvier 2024.

Apple TV+ serait donc en lice pour les droits du concert filmé, aux côtés de Netflix, Amazon Prime Video et Disney Plus. Apple présente certains avantages en matière de contenu musical, notamment dans le cas de Swift. Avec à la fois les offres de streaming vidéo et Apple Music, il présente une combinaison attrayante qui manque à ses concurrents comme Netflix et Disney. entre Taylor Swift et Apple c’est une assez longue histoire faite de bisbilles et de réconciliations, mais aujourd’hui, les relations sont plutôt au beau fixe, la chanteuse ayant participé à une publicité pour les AirPods.

Plus récemment, Apple Music avait hébergé le 1989 World Tour de Taylor Swift. La récupération des droits de « The Eras Tour » serait un très gros coup pour le service, le film connaissant actuellement un succès fulgurant aux Etats-Unis, dépassant même au box-office les blockbusters actuellement en salles.