Les temps sont durs, y compris pour les free-to-play basés sur des franchises prestigieuses. Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) n’en a plus pour très longtemps, alors que le titre de Square Enix (développé par DeNA) est disponible dans l’App Store depuis moins de deux ans. L’éditeur japonais vient en effet d’annoncer que les serveurs de Dragon Quest the Adventure of Dai s’arrêteront de tourner le 26 avril prochain. Suite à cette annonce, la vente de gemmes rouges dans le jeu a été immédiatement arrêtée, mais bien sûr les joueurs qui en disposent encore pourront toujours les utiliser jusqu’à la cloture du titre en avril.

Pour rappel, Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds est un JRPG-action en équipe avec trois lignes de combat, le coop permettant à trois joueurs maxi de participer à la même aventure. Square Enix n’a pas précisé les raisons de l’arrêt des serveurs, mais l’on peut supposer que malgré la franchise Dragon Quest, les joueurs n’ont pas vraiment été attirés par cette nouvelle formule allégée et hyper monétisée.

‘