Les iPhone 13 reconditionnés ont fait leur arrivée sur le refurb d’Apple et cela concerne plusieurs pays européens. Il y a l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. L’iPhone 13 standard n’est pas encore disponible.

Pour le moment, les iPhone 13 reconditionnés sont proposés sur le refurb d’Apple au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Il n’y a rien en France pour le moment, Apple proposant seulement des Mac et Apple TV dans l’Hexagone.

La remise pour les iPhone 13 reconditionnés est de 15% par rapport au prix d’un modèle neuf. En Allemagne par exemple, l’iPhone 13 mini avec 256 Go de stockage est disponible au prix de 779€, contre 919€ pour le modèle neuf, soit une remise de 140€. Le prix pour le modèle de 512 Go est de 979€, contre 1 149€ pour le neuf. À noter qu’Amazon France propose l’iPhone 13 mini neuf à 759€.

Pour l’iPhone 13 Pro, Apple propose les modèles 128, 256 et 512 Go, ainsi que le modèle avec 1 To de stockage. Les prix sont respectivement de 979€ (au lieu de 1 1449€, 1 079€ (au lieu de 1 269€, 1 269€ (au lieu de 1 499€ et 1 469€ (au lieu de 1 729€).

De son côté, l’iPhone 13 Pro Max est disponible en 256 Go, 512 Go et 1 To avec des tarifs de 1 159€ (au lieu de 1 369€), 1 359€ (au lieu de 1 599€) et 1 549€ (au lieu de 1 829€). Chez Amazon, un modèle reconditionné débute à 999€.

Chaque iPhone reconditionné proposé par Apple n’a pas de blocage opérateur, inclut un câble USB-C vers Lightning dans la boîte et a le droit à un an de garantie. Il est également possible de souscrire à l’assurance AppleCare+.