Apple TV+ partage la date de sortie pour la saison 2 de Make or Break, ainsi qu’une bande-annonce. Il s’agit de son programme autour du sport et plus particulièrement autour du surf.

Avec un accès sans précédent, Make or Break revient dans le monde du surf professionnel, offrant une plongée intime dans les aspirations, les défis, les réalisations et les vies personnelles des surfeurs qui s’affrontent pour rester dans l’élite du World Surf League Championship Tour masculin et féminin. La saison 2 emmènera les téléspectateurs sur place pour la compétition de 2022, dans des lieux de surf à travers le monde, en capturant les hauts et les bas du Dream Tour, y compris la toute première coupe de mi-saison, les rivalités internationales et les rebondissements qui battent des records.

Chaque épisode met en lumière des surfeurs de renommée internationale et présente des interviews inédites. On retrouvera :

Kelly Slater

Tatiana Weston-Webb

Stephanie Gilmore

Owen Wright

Tyler Wright

Jack Robinson

Morgan Cibilic

Gabriel Medina

Filipe Toledo

Kanoa Igarashi

Griffin Colapinto

Italo Ferreira

Matthew McGillivray

Johanne Defay

John John Florence

Brisa Hennessy

La saison 2 de Make or Break fera ses débuts sur Apple TV+ le 17 février prochain. Il n’est pas précisé si tous les épisodes seront disponibles d’un coup ou s’il y en aura un nouveau chaque vendredi.