Phil Schiller avait suspendu son compte Twitter le 20 novembre 2022, peu de temps après qu’Elon Musk ait pris les rênes de la société à l’oiseau bleu. Les déclarations d’Elon Musk sur Apple (accusé de retirer ses publicité du réseau social) et l’évolution de la modération avaient poussé l’ex SVP marketing d’Apple à mettre les voiles. Désormais Apple Fellow chez Cupertino en charge de l’App Store et de l’organisation des évènements (comme la WWDC), Schiller vient d’ accoster sur Mastodon, un réseau social de plus en plus populaire notamment grâce aux inscriptions des nombreux mécontents du Twitter 2.0.

Beaucoup avaient des doutes sur la fiabilité du compte Mastodon @pschiller@mstdn.social, mais le journaliste John Gruber ainsi que le site 9to5Mac ont obtenu la confirmation de l’intéressé lui-même que ce compte était bien celui de l’Apple Fellow. La migration de Schiller sur Mastodon reste pour l’instant une exception parmi les cadres dirigeants des géants de la tech américaine, ces derniers préférant rester sur Twitter pour des questions de visibilité. Tim Cook, l’actuel CEO d’Apple, a toujours son compte Twitter (qu’il alimente ou fait alimenter régulièrement), ce alors même que plusieurs études ont démontré que les discours de haine homophobes avaient explosé sur Twitter suite aux modifications de modération décidées par Musk.