Tandis que Netflix continue d’aligner les gros titres sur son catalogue gaming mobile, Apple Arcade tente de faire le poids cette semaine avec Squiggle Drop (Lien Apple Arcade), un (tout) petit puzzle game « physique » qui ne brillera pas particulièrement par sa DA. L’objectif consiste ici à dessiner directement à l’écran des formes géométriques très simples afin de résoudre le puzzle posé par le niveau.



Plus de 100 niveaux sont disponibles (il y en aura d’autres nous assure le développeur) et l’on a un peu l’impression de se retrouver ici face aux types de jeux auxquels on jouait aux tout début de l’App Store. Ce n’est pas forcément un mal, mais le service par abonnement d’Apple gagnerait vraiment à s’enrichir sans tarder de quelques titres de studios reconnus (pas forcément des gros studios, il y a des studios indés prestigieux). Là, ça commence tout de même un peu à ressembler à la foire-fouille du jeu mobile, et l’absence de pub ou de monétisation ne suffit plus à cacher la misère.