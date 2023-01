Apple courbe à nouveau l’échine en Chine. Si l’on en croit un article de The Intercept la firme de Cupertino aurait augmenté le nombre de sites inaccessibles via Safari pour les utilisateurs résidents en Chine ou à Hong-Kong. Ces filtres de sites ou recherches autorisés seraient établis par Tencent, un géant chinois du gaming qui est aussi et avant tout une société aux ordres directs de Pékin. Les utilisateurs hongkongais de Safari sont désormais avertis lorsqu’ils tentent d’accéder à certains sites : un message d’erreur apparait les informant que le site a été bloqué pour leur sécurité… sans autre forme d’explication !

Chu Ka-cheong, ingénieur logiciel et ancien employé d’Apple, s’est rendu compte le 30 décembre dernier que le site GitLab (une plateforme pour l’accès à des codes open source) avait été soudainement bloquée, cette fois pour le motif d' »informations non vérifiées ». Dans ce dernier cas cependant, l’accès au site a été restauré quelques jours plus tard. On ne connait pas encore l’ampleur de cet énième tour de vis, mais il est clair que ce filtrage de la recherche sur Safari met à mal le discours d’Apple sur le respect des droits d’humain les plus fondamentaux…