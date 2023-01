Reality Pro, le casque de réalité mixte d’Apple, se dévoile un peu plus, avec la possibilité pour les utilisateurs de créer des applications en réalité augmentée par le biais de Siri, selon The Information. L’idée est de pousser les utilisateurs n’ayant pas de connaissance en développement à créer des projets.

Des applications créées avec… Siri ?

Ainsi, les utilisateurs pourraient invoquer Siri, créer une application en réalité augmentée puis la proposer sur l’App Store pour que tout le monde puisse la télécharger.

Comment cela fonctionne-t-il ? Les utilisateurs seraient en mesure d’utiliser Siri pour créer une application en réalité augmentée, en demandant à l’assistant d’aider à créer quelque chose basé sur des objets réels, sans avoir à faire toute la partie du développement. Cela inclut la possibilité de scanner et d’importer des objets du monde réel dans le casque afin qu’ils puissent être représentés avec précision en 3D, et se comporter comme ils le feraient dans la vie réelle.

Ce système est similaire à ce que l’on retrouve sur les casques de Meta. Les casques Quest par exemple disposent d’une application appelée Horizon Worlds qui permet aux utilisateurs de créer des environnements 3D sans développer quoi que ce soit. De plus, des fonctionnalités similaires sont déjà apparues sur l’iPhone dans le cadre des autres travaux d’Apple en matière de réalité augmentée.

D’autre part, Apple a pour vocation de créer des contenus en réalité augmentée. Nous savons déjà que cela concernera des films et séries sur Apple TV+. The Information ajoute aujourd’hui qu’Apple veut aussi mettre en avant la santé et le bien-être, par exemple avec des applications qui aident les utilisateurs à méditer et à faire du sport.

Si l’on en croit les rumeurs, le casque Reality Pro sera annoncé au printemps et sortira à l’automne. Son prix serait autour de 3 000 dollars.