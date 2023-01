Le casque de réalité mixte d’Apple, qui pourrait se nommer Reality Pro, se dévoile un peu plus aujourd’hui avec plusieurs informations partagées par Bloomberg. Le produit doit voir le jour en 2023.

Plusieurs détails sur le casque Reality Pro

Apple proposera une interface rappelant iOS sur son casque de réalité mixte, avec plusieurs fonctionnalités déjà disponibles sur iPhone et iPad. Le casque pourra également faire office de second écran pour le Mac. macOS s’affichera en réalité virtuelle et le contrôle se fera avec une souris/trackpad et un clavier physique.

Apple veut proposer une interface façon iOS pour que les utilisateurs retrouvent une expérience similaire et sachent ainsi quoi faire au moment de naviguer dans les menus. Ils ne seront pas dépaysés. Il y aura notamment un écran d’accueil et des icônes pour lancer les applications, ainsi que des widgets personnalisables.

D’autre part, le suivi des yeux et des mains sera un argument de vente majeur pour le casque, Apple utilisant des caméras externes capables d’analyser les mains et les yeux de l’utilisateur. Le porteur sera en mesure de contrôler le casque en regardant un élément à l’écran pour le sélectionner, puis en utilisant des gestes pour activer l’élément à l’écran.

Aussi, le casque sera capable de passer de la réalité augmentée à la réalité virtuelle. La réalité augmentée superpose des objets virtuels au monde réel, tandis que la réalité virtuelle plonge l’utilisateur dans un environnement entièrement virtuel. Les fonctions de réalité augmentée fonctionneront grâce à un mode pass-through qui utilisera les caméras extérieures du casque, et le passage de la réalité augmentée à la réalité virtuelle se fera à l’aide d’un bouton de commande semblable à la couronne présente sur l’Apple Watch.

Divertissement et applications au programme

Apple compte également se focaliser sur la vidéoconférence. Les utilisateurs retrouveront des fonctionnalités basées sur FaceTime. Le visage et le corps d’un utilisateur seront rendus en réalité virtuelle pour les réunions interactives, les avatars réalistes étant disponibles pour les conversations en 1v1. FaceTime avec plusieurs participants utilisera des icônes moins détaillées comme les Memojis.

Bien sûr, le divertissement sera de la partie. Apple travaille avec plusieurs groupes comme Disney et Dolby pour proposer des contenus en réalité virtuelle. Des ajustements ont également lieu pour les films et séries d’Apple TV+ afin que chacun puisse les regarder avec le casque de réalité mixte d’Apple. L’idée est que les utilisateurs aient l’impression de regarder un très grand écran dans un environnement vide, comme un désert.

Du côté des applications, les utilisateurs peuvent s’attendre à Safari, Photos, Mail, Messages, Apple TV+, Apple Music, Podcasts et Calendrier. Il y aura par ailleurs un App Store spécifique pour télécharger des applications. Il sera possible d’utiliser Siri pour écrire du texte, ainsi que son iPhone, iPad ou Mac. Apple travaille sur une fonction de frappe à l’air libre, mais cela ne devrait pas être prêt au lancement.

Pas de problème pour ceux avec des lunettes de vue

Au fait, que va-t-il se passer pour ceux qui portent des lunettes de vue ? Apple fournira des lentilles personnalisées qui pourront être placées dans le boîtier, et le fabricant s’attend à ce que les utilisateurs portent des AirPods pour obtenir une expérience audio équivalente à l’expérience visuelle offerte par le casque, bien qu’il soit doté de haut-parleurs intégrés.

En outre, le casque disposera d’une batterie externe pour éviter qu’il ne surchauffe sur le visage d’un utilisateur en raison des puces haut de gamme utilisées pour l’appareil. Les puces auront la puissance similaire à celle d’un Mac. La batterie a approximativement la taille de deux modèles d’iPhone 14 Pro Max empilés l’un sur l’autre et alimentera le casque pendant environ deux heures. Une batterie externe permettra aux utilisateurs d’échanger une batterie et d’en charger une autre pour utiliser l’appareil pendant une plus longue période.

Enfin, le casque de réalité mixte d’Apple proposera des écrans 4K MicroLED, plus d’une douzaine de caméras, le suivi de l’iris, la détection des expressions faciales et plus encore.

La présentation par Apple devrait avoir lieu au printemps 2023 et la sortie aurait lieu à l’automne. Le prix serait autour de 3 000$ et les Apple Store auront un espacé dédié, notamment pour faire des démonstrations.