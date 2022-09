Apple prépare actuellement trois casques de réalité mixte (réalité augmentée et réalité virtuelle) et le premier d’entre deux devrait s’appeler Reality Pro selon Mark Gurman de Bloomberg.

Les trois produits ont pour noms de code N301, N602 et N421. Le N301 correspondrait à l’Apple Reality Pro. Ce modèle serait le rival haut de gamme d’Apple par rapport au futur casque Quest Pro de Meta. Le N602 serait le successeur de l’Apple Reality Pro et pourrait être proposé à un prix inférieur. N421 représente des lunettes de réalité augmentée d’Apple qui ont déjà fait parler d’elles et qui arriveraient plus tard.

Le nom coïncide en tout cas avec une récente demande de dépôt de marque d’Apple. La société a fait une demande pour enregistrer les marques Reality Processor, Reality Pro et Reality One. D’ailleurs, c’est à se demander si le produit avec le nom de code N602 n’est pas celui qui se fera appeler Reality One.

Aux dernières nouvelles, Apple annoncerait son casque mixte (Reality Pro donc) lors d’un événement en janvier 2023. Le casque aurait deux écrans micro-OLED 4K, 15 modules optiques, deux processeurs principaux, le support du Wi-Fi 6E, le suivi des yeux, le suivi des objets et les commandes gestuelles de la main. Le prix serait élevé, avec les bruits de couloirs évoquant un tarif autour de 2 000 ou 3 000 dollars.