Le casque de réalité virtuelle et augmentée d’Apple ne semble plus très loin, avec le constructeur qui a fait trois dépôts pour les marques Reality One, Reality Pro et Reality Processor à l’aide de sociétés écrans, comme l’a découvert Bloomberg.

Comme nous pouvons le voir, Apple cherche réellement à miser sur la marque Reality pour tout ce qui touche son casque de réalité mixte. Cela rejoint d’ailleurs le nom du système d’exploitation du casque, à savoir realityOS. Aussi, Apple a dévoilé en 2019 RealityKit, un framework pour aider à créer des expériences de réalité augmentée.

Reality Processor est assez évident, il fait référence au nom du processeur. Il s’agira dans les faits de la puce M2 (la même que l’on retrouve dans le MacBook Air de 2022) avec 16 Go de RAM. Qu’en est-il pour Reality One et Reality Pro ? S’agit-il des noms du produit ? Dans ce cas, aura-t-on le droit à plusieurs gammes comme c’est le cas avec les iPhone, iPad et MacBook ? Plusieurs questions, mais pas de réponses pour le moment.

Rien n’est fait pour l’instant et Apple n’a pas encore obtenu les marques. Le groupe a seulement fait la demande dans plusieurs régions, dont l’Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et d’autres.

Si l’on se base sur les rumeurs et autres fuites, Apple annoncerait son casque mixte en janvier 2023. Aura-t-on le droit à un teaser lors de la keynote du 7 septembre ? Difficile à dire pour l’instant. Cette conférence comprendra déjà plusieurs produits, dont les iPhone 14, l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch Pro.