Voilà bien qui ne ressemble à rien d’autre : dans Of Two Minds du studio Burgeon & Flourish, le joueur psychanalysera divers personnages et leur vie personnelle tout en identifiant les liens et les motivations entre eux. Au delà de cette proposition de scénario déjà originale en soi, Of Two Minds a la particularité d’être un titre en FMV (Full Motion Video), dont les séquences ont été filmées par Michael Bergmann (fondateur de Burgeon & Flourish)… en 1989. Le jeu se déroulant à la fin des années 80 à New-York, le scénario bénéficiera donc de séquence authentiquement « d’époque ». 3 heures de séquences vidéo avaient été filmées (dans les années 80 donc), mais il n’était pas alors question d’en faire un jeu interactif… jusqu’à maintenant.

Malgré cette refonte non prévue à l’origine, le trailer de Of Two Minds dévoile un jeu FMV réalisé avec beaucoup de soin, au point que l’on peine vraiment à croire que les séquences vidéo n’avaient pas été prévues dès l’origine pour un jeu. Of Two Minds sera disponible dans l’App Store un peu plus tard cette année.