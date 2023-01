Apple TV+ propose une nouvelle publicité avec Timothée Chalamet dans laquelle l’acteur vante une nouvelle fois le service de streaming vidéo. La première publicité avait été publiée il y a 10 jours.

Ici, Timothée Chalamet est assis en train de manger et d’utiliser son iPad en même temps pour découvrir les différents acteurs et actrices qui ont le droit à une série ou un film sur Apple TV+. On retrouve Chris Evans (et Ana de Armas dans Ghosted), Jennifer Aniston et Reese Witherspoon (The Morning Show), Maya Rudolph (Loot), Will Ferrell et Ryan Reynolds (Spirited) ou encore Gary Oldman (Slow Horses). « On a l’impression qu’il vous manque quelqu’un », dit ensuite Timothée Chalamet tout en regardant un tableau le représentant. « Allez, Apple. Parlons », conclut l’acteur.

La première publicité était dans le même ton, à savoir l’acteur qui vante les programmes d’Apple TV+, tout en faisant bien comprendre qu’il était intéressé pour avoir sa propre série ou son propre film sur la plateforme. Reste à savoir maintenant si cela aura lieu un jour ou l’autre. Ni Apple TV+ ni l’acteur ne communiquent sur le sujet pour le moment. Mais tout porte à croire que c’est dans les cartons et qu’une annonce officielle ne va pas tarder.