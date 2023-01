Apple TV+ propose une nouvelle publicité qui met en avant l’acteur Timothée Chalamet, avec celui-ci qui vient d’une certaine façon vanter le service de streaming.

Dans la publicité, Timothée Chalamet réfléchit aux dernières productions d’Apple : de CODA, lauréat de l’Oscar du meilleur film, à Ted Lasso, gagnant d’un Emmy, en passant par la nouvelle série de Jason Momoa, Chief of War, Severance et le prochain film Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Il se demande pourquoi il n’a pas eu de travail chez Apple TV+.

Sautant des limousines aux répétitions et aux conférences de presse, l’acteur découvre d’autres contenus. « Severance est bizarre. Je pourrais faire du bizarre », dit-il.

Nous avons ensuite Jason Momoa qui fait une apparition via un appel FaceTime. « Attends, tu as une nouvelle série Apple ? », demande Timothée Chalamet à Jason Momoa. « À ce stade, qui n’en a pas ? », répond Jason Momoa. « Ouais, qui ne le fait pas à ce stade », réagit l’acteur franco-américain, qui est déçu de ne pas avoir le droit à tout cela.

La fin de la publicité montre l’acteur voyant la page d’Apple TV+ pour Killers of the Flower Moon sur son écran. « Scorsese, DiCaprio, De Niro », dit-il. Il tombe à la renverse sur le lit et se retourne pour faire face à la caméra avec une dernière supplique : « Hé Apple, tu m’appelles ? ».