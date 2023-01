Apple étend la disponibilité de son application Assistance Apple sur iPhone et iPad, avec une arrivée dans 118 nouveaux pays et régions. On retrouve aussi bien des pays d’Afrique que des pays d’Europe et d’Amérique du Sud.

Voici les nouvelles régions et pays qui peuvent installer l’application Assistance Apple :

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Angola, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Barbade, Bélarus, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, îles Vierges britanniques, Brunei, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Iles Cayman, Tchad, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Chypre, Dominique, République dominicaine, Équateur, El Salvador, Estonie, Eswatini, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Islande, Irak, Jamaïque, Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizstan, Laos, Lettonie, Liberia, Libye, Lituanie, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Mauritanie, Maurice, Micronésie, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Maroc, Mozambique, Myanmar (Birmanie), Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Macédoine du Nord, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovénie, Îles Salomon, Sri Lanka, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Suriname, Tadjikistan, Tanzanie, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Îles Turks et Caicos, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vanuatu, Venezuela, Yémen, Zambie, Zimbabwe.

Apple en a aussi profité pour ajouter de nouvelles langues, à savoir le croate, le grec et le bulgare.

À date, l’application Apple Assistance est disponible dans 173 pays et régions dans le monde, avec 31 langues disponibles.

Pour ceux qui ne le savent pas, cette application vous offre un accès personnalisé à des solutions pour l’ensemble de vos produits et services Apple. Vous pouvez notamment trouver de l’aide, organiser une réparation, parler avec une personne, prendre un rendez-vous et plus encore.