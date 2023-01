Apple Music Replay 2023 est désormais disponible pour les utilisateurs abonnés au service de streaming musical. C’est le système d’Apple qui propose une playlist personnalisée à chaque utilisateur regroupant les musiques qu’ils ont le plus écoutées.

Spotify propose aussi sa rétrospective qui a pour nom Wrapped et qui est disponible chaque année au mois de décembre. Les utilisateurs peuvent alors découvrir quelles sont les musiques les plus écoutées, les artistes les plus écoutés, et plus encore. Il y a un système de partage qui permet de mettre en avant ses contenus sur les réseaux sociaux, c’est un succès chaque année.

Apple Music a une vision un peu différente de son concurrent. Replay 2023 sera mis à jour chaque dimanche avec le nouvel ordre de vos musiques préférées sur Apple Music. D’ici décembre, vous aurez une liste globale de vos 100 chansons préférées sur Apple Music enregistrées dans la playlist.

Une fois que vous avez écouté suffisamment de musique pour générer la playlist, vous la trouverez en bas de l’onglet Écouter dans l’application Apple Music sur iOS, iPadOS et macOS. Il existe également une version plus détaillée de la fonction de suivi des données sur la version Web d’Apple Music, avec notamment les artistes et les albums les plus streamés, ainsi que des statistiques pour le nombre de lectures et les heures d’écoute.

Vous ne voyez pas encore Apple Music Replay 2023 ? Il se peut que cela prenne un certain temps avant d’arriver sur votre compte. Il se peut également que vous n’ayez pas encore écouté suffisamment de musique en 2023, et que votre playlist apparaisse dès que vous aurez franchi le seuil nécessaire.