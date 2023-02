Les rumeurs ont déjà annoncé que l’iPhone 15 Pro Max aurait le droit à un objectif périscopique et cela devrait rester d’actualité pour la même gamme en 2024 avec l’iPhone 16 Pro Max selon les informations de Ming-Chi Kuo.

De fait, Kuo est en désaccord avec le média coréen The Elec qui avait assuré une disponibilité sur les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max en 2024. Mais selon l’analyste bien renseigné, seul le modèle le plus cher et le plus grand aura le droit au nouveau capteur, que l’on retrouve déjà chez la concurrence (chez Samsung notamment).

En gardant l’objectif périscopique exclusif à l’iPhone 16 Pro Max, Apple romprait avec une tradition qui veut que les nouvelles fonctionnalités soient souvent proposées en exclusivité pour un modèle iPhone, puis étendues à d’autres modèles lors de la sortie des appareils de nouvelle génération. Aussi, cette annonce ne va pas forcément ravir ceux qui ne veulent pas avoir un smartphone de 6,7 pouces.

Avec un objectif périscopique, la lumière est réfléchie par un miroir incliné vers le capteur d’image de l’appareil photo. Le changement de direction permet d’obtenir un système de téléobjectif replié pour des capacités de zoom optique améliorées sans le flou qui accompagne le zoom numérique. Dans le cas de l’iPhone 15 Pro Max en 2023, on pourrait s’attendre à avoir un zoom optique x6, contre x3 avec les iPhone 14 Pro.