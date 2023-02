Un film Tetris, en lien avec le célèbre jeu de 1984, va voir le jour sur Apple TV+ en 2023. Une image avec les acteurs Taron Egerton et Nikita Efremov a été publiée pour donner un premier aperçu du projet.

Le film suit Henk Rogers, un vendeur de jeux vidéo, dans sa quête pour acquérir les droits de Tetris. Taron Egerton (notamment connu pour avoir joué dans le film Rocketman) joue le rôle de Henk Rogers. Nikita Efremov joue le rôle d’Alexey Pajitnov, le développeur de jeux américain d’origine russe responsable de la création de Tetris dans la Russie de l’ère soviétique.

Une avant-première du film aura lieu au festival South by Southwest 2023 (SXSW) au mois de mars. Il n’y a pas encore une date de sortie exacte pour la disponibilité sur Apple TV+, si ce n’est que ce sera « bientôt ». Pour information, le film est tourné depuis plus d’un an maintenant et aura la classification R (Rated) aux États-Unis. Cela signifie qu’il sera interdit aux moins de 17 ans (non accompagnés par un adulte). Il n’est pas encore précisé quelle sera la classification en France.

#Tetris, a new Apple Original Film, is based on the incredible true story of one of the most iconic video games in the world.

Premiering worldwide at @SXSW. Coming soon to @AppleTVPlus! pic.twitter.com/kV4wWFkWmR

— Tetris (@Tetris_Official) February 1, 2023