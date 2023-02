Le studio polonais Amanita Design, à qui l’on doit des jeux d’aventure aussi géniaux que Samorost, Machinarium, Botanicula, Chuchel ou bien encore l’excellent Creaks sur Apple Arcade, nous revient avec Happy Game (Lien App Store – 6,99 euros – iPhone/iPad), un jeu d’horreur psychédélique à la direction artistique toujours aussi affutée… et dérangeante. Le joueur se retrouve plongé dans les cauchemars d’un enfant, et bien sûr l’objectif sera de sortir de cet enfer. Malgré l’aspect mignon du personnage principal et le côté coloré de certains décors (pas tous loin de là) ce jeu ne s’adresse VRAIMENT pas aux plus jeunes, et même pas à vrai dire aux adultes faisant partie de la « team flippette ».



Les situations sont parfois cocasses, mais cela tourne très vite à l’horrifique avec une grosse tendance au cringe, le tout appuyé par une bande sonore absolument démoniaque (les chants à hurler de terreur sont l’oeuvre du groupe tchèque de freak folk DVA). Le tout est réellement brillant, mais n’est clairement pas destiné à tout le monde. Vous êtes prévenus.