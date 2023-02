2024 devrait être une année importante pour les produits audio d’Apple puisque le fabricant proposerait les AirPods Max 2, HomePod mini 2 et AirPods moins chers selon les informations de Ming-Chi Kuo.

Selon l’analyste généralement bien informé, la production à grande échelle des AirPods Max 2, HomePod mini 2 et AirPods moins chers aura lieu au cours du second semestre de 2024 ou au premier semestre de 2025. La disponibilité pour le public aurait lieu au même moment.

Les AirPods Max ont vu le jour en décembre 2020. Nous nous dirigeons donc vers un rafraichissement après quatre années, ce qui est assez notable pour un produit Apple. Certains sont renouvelés tous les ans par exemple, comme les iPhone. D’autres mettent deux ans, comme la dernière génération des écouteurs AirPods.

Pour sa part, le HomePod mini a vu le jour en novembre 2020. Il y a ensuite eu de nouveaux coloris un an plus tard. Et là encore, il y aurait un délai assez notable entre la première génération et la deuxième.

Vient enfin le cas des AirPods moins chers (« AirPods Lite »). Il s’agirait d’une version allégée des AirPods existants, afin qu’ils puissent être vendus à un prix plus bas, probablement pour qu’Apple puisse vendre ses écouteurs véritablement sans fil au prix de 99 dollars pour la première fois. Il faudrait s’attendre à un peu plus de 100 euros en Europe. À date, les AirPods les moins chers coûtent 159€. Il s’agit de la deuxième génération des écouteurs.