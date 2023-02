Véritable monument du jeu d’aventure (et du jeu vidéo en général) lancé sur CD ROM PC en 1993, le jeu Myst a déjà connu plusieurs versions remaster (et même une version VR !), jusqu’à un remake entièrement « animé » (finis les plans fixes) qui permet au joueur de se déplacer librement sur l’île mythique. Pour les 30 ans de ce jeu culte, le studio Cyan a décidé de porter le remake de Myst sur l’iPhone et sur l’iPad, près de 2 ans après la sortie de cette même version sur PC et Mac.

Nettement plus gourmand que le jeu d’origine, ce Myst totalement retravaillé nécessitera à minima un processeur A12 pour pouvoir tourner correctement. Myst sera donc bientôt disponible dans l’App Store au prix de 14,99 dollars (comptez sans doute 17 euros environ) via un achat in-app (le téléchargement sera gratuit). A noter que le jeu sera compatible avec les manettes externes. Les plus impatients peuvent toujours se jeter sur la version Mac, mais attention, cette dernière est facturée à 35,99 euros (soit 10 euros de plus que la version PC).