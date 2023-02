Il n’y a même plus l’ombre d’un suspens : pour la 16ème année consécutive, Apple reste l’ « entreprise la plus admirée dans le monde » au dernier classement établi par Forbes. La 25ème édition de ce classement place donc une nouvelle fois en tête la firme de Cupertino, et ce n’est sans doute pas une surprise sachant que la liste des « Most Admired Companies All-Stars » est établie par 37000 dirigeants et cadres d’entreprise ainsi que par un panel d’analystes. Le classement aurait été sans doute bien différent s’il s’était agi des votes des consommateurs (surtout après les augmentation tarifaires spectaculaires de ces derniers mois).

Apple est suivi dans ce top 10 par Amazon, Microsoft, Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase, Walt Disney, Costo Wholesale, Pfizer, Alphabet et enfin American Express. La seconde place d’Amazon prouve en tout cas que la question des conditions de travail ne mérite pas « l’admiration » des décideurs et des analystes. Au vu des derniers résultats d’Apple (30 milliards de dollars de bénéfices sur un seul trimestre), il ne fait guère de doutes que la firme californienne continuera d’être beaucoup admirée par ceux qui ne voient que les résultats économiques bruts comme marqueur de performances…