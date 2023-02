La nouvelle gamme d’iPhone 14/14 Pro est chère… trop chère ? Au delà des résultats en baisse, et que l’on ne peut pas mettre entièrement sur le dos des émeutes de l’usine de Zhengzhou, les iPhone 14 et 14 plus sont très loin de connaitre le même succès que leurs prédécesseurs. En Chine, les deux gammes seraient désormais à la peine sur le premier trimestre, au point qu’Apple a accepté que les revendeurs tiers appliquent de fortes promotions. Si ce type de promo n’est pas une nouveauté pour les modèles « de base », ces baisses de prix restent beaucoup plus rares pour les modèles « Pro ».

JD.com Inc. et China Mobile Ltd. viennent ainsi d’appliquer une remise de 800 yuans (environ 120 euros) sur toute la gamme d’iPhone 14 Pro, et ce pour une durée de 11 jours. Des revendeurs de Shenzhen ont aussi commencé à baisser le prix de ces modèles, cette fois de 700 yuans. Des baisses de prix de ce niveau sont en général constatées pour les modèles d’iPhone de génération antérieure. L’analyste Edison Lee affirme de son côté que le niveau des promotions est passé de 3-4% (du prix global de l’iPhone) à 7-9% en à peine un mois, ce qui est généralement l’indice d’une faible demande.

Ce pourrait être une très mauvaise nouvelle pour Apple : les bonnes ventes des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sur le Q4 étaient peut-être le fait des clients les plus motivés (ou les plus argentés), et que cette bonne passe pourrait donc avoir pris fin. Il faudra surveiller les possibles baisses tarifaires en Europe ou aux Etats-Unis pour savoir si cette demande en berne concerne uniquement la Chine ou si Apple est déjà rentré dans le dur dès le Q1 2023.