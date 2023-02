Le studio Patrones & Escondites, à qui l’on doit le très bon Unmemory (2020), nous revient avec Delete After Reading, un titre narratif mixant plusieurs genre (jeu d’aventure textuel et puzzle game notamment), le tout appuyé par une DA de fort belle facture (un poil inspirée du style art déco des années 50-60). Delete After Reading raconte l’histoire d’un trio d’amis qui va tenter de récupérer l’un des plus grands jeux vidéo de tous les temps des mains de l’une des personnes les plus riches du monde. Au delà de son aspect visuel et de sa trame narrative très « geek », le développeur promet que le jeu abordera des thématiques « sérieuses » (même si pour un geek, le jeu vidéo c’est déjà sérieux).

Delete After Reading (« Supprimer après Lecture » en bon français) sera disponible dans l’App Store, le Play Store et sur macOS le 14 mars prochain. Le jeu peut déjà être précommandé à cette adresse. Le jeu sera téléchargeable gratuitement, ce qui signifie qu’il faudra sans doute débourse une petite somme in-app pour y jouer.