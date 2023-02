La Turquie et la Syrie ont subi un séisme de magnitude 7,8, causant la mort de 2 300 personnes. Rien qu’en Turquie, près de 1 500 personnes ont perdu la vie, plus de 8 500 ont été blessées, et plus de 2 800 bâtiments se sont effondrés. Dans le nord de la Syrie, au moins 810 personnes ont été tuées et plus de 2 000 blessées. L’épicentre se situe du côté turc de la frontière, à quelques dizaines de kilomètres de la grande ville de Gaziantep et 80 km de la frontière syrienne

Tim Cook a réagi sur Twitter concernant le séisme en Turquie et en Syrie, et annonce qu’Apple fera un don pour aider les secours. Il écrit : « Nous adressons nos pensées et nos condoléances aux populations de Turquie et de Syrie, ainsi qu’à toute personne touchée par les tremblements de terre dévastateurs. Apple fera un don aux secours et aux personnes chargées de la reconstruction ».

Sending our thoughts and condolences to the people of Turkey, Syria, and anyone affected by the devastating earthquakes. Apple will be donating to relief and recovery efforts. — Tim Cook (@tim_cook) February 6, 2023

Comme souvent lorsqu’il y a des catastrophes naturelles, Tim Cook ne précise pas le montant du don. C’était le cas auparavant et le scénario est toujours le même aujourd’hui.