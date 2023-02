Apple tient vraiment à ce que ça se sache. Quoi donc ? Et bien que la firme de Cupertino est l’organisatrice du traditionnel concert de mi-temps du Super-Bowl ! Un Hashflag tout de rouge éclatant accompagnera désormais les hashtags #AppleMusic ou #Halftimeshow ainsi que les publications Twitter d’Apple relatives à ce mini concert. Au moins Elon Musk ne pourra pas dire qu’Apple boycotte sa plateforme…

Pour ceux qui se désintéressent vraiment totalement de la culture américaine, rappelons que le concert de mi-temps du Super-Bowl est l’un des évènements sportifs les plus suivis dans le monde, et que le concert de mi-temps est un moment fort dans la vie d’un artiste : Michael Jackson, Prince, Lady Gaga, et bien d’autres stars de la pop culture américaine se sont produits lors de ce show souvent baigné d’effets visuels et pyrotechniques. Gageons que le show organisé par Apple sera particulièrement : la star planétaire Rihanna en sera la vedette (avec bien sûr de nombreuses guest stars). Un coup magistral pour Apple et sa plateforme Apple Music. Le Super Bowl LVII (et son concert de mi-temps) se tiendra le 13 février prochain.