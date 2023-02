Amazon relance son offre qui permet d’avoir un bon d’achat de 10€ si vous commandez une carte cadeau Apple. L’offre est disponible jusqu’au 14 février.

Pour une durée limitée, recevez un code promotionnel d’un montant de 10€ (un par client) lorsque vous passez une commande de 100€ ou plus au total sur une sélection de cartes cadeaux Apple. Il est important d’entrer le code promotionnel APPLEVDAY23 avant valider votre panier et payer. Il suffit de le renseigner dans la section « Cartes cadeaux, pass cadeau et codes promotionnels Amazon.fr ».

Le bon d’achat Amazon de 10€ sera disponible peu de temps après avoir validé votre commande pour la carte cadeau Apple. Vous aurez jusqu’au 5 avril 2023 pour l’utiliser. À noter qu’il sera seulement valable sur les commandes vendues et expédiées par Amazon. Vous ne pourrez pas l’utiliser avec un vendeur tiers.

L’offre d’Amazon pour le bon d’achat de 10€ après la commande d’une carte cadeau Apple est disponible à cette adresse.

Auparavant, la France (et d’autres pays) avait une carte cadeau uniquement valide pour les services, comme l’App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, etc. Apple a ensuite sorti une carte cadeau qui est toujours valide avec les services et l’est aussi pour les achats en Apple Store. Un produit deux-en-un donc. C’est celle qui est proposée aujourd’hui.