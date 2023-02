Un rapport de la FTC japonaise conclut à la nécessité pour Apple et Google d’autoriser au moins une boutique applicative tierce aux côtés de leur App Store et Play Store respectifs. La régulateur anti-trust enquêtait depuis le mois d’octobre 2021 sur le sujet, et vient donc de rendre ses conclusions cinglantes. La FTC estime ainsi qu’Apple et Google ont commis « un abus de position de négociation dominante » à cause de l’impossibilité de télécharger des apps mobiles à partir de magasins tiers.

Ce type d’abus contreviendrait à l’AMA, soit la loi japonaise antitrust et antimonopole qu’Apple avait déjà enfreint il y a plusieurs années en signant des accords commerciaux inéquitables avec les opérateurs de téléphonie locaux. Malgré les termes assez durs utilisés dans le rapport, la FTC japonaise ne semble pas vouloir prendre encore de mesures contraignantes pour obliger les deux géants américains à se conformer aux règles antitrust en vigueur dans le pays. Il est cependant fort probable qu’un second volet juridique, cette fois nettement plus contraignant, démarrera à la suite de ce rapport.