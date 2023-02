Apple a changé la page d’accueil de son site en Turquie pour y afficher un ruban noir. C’est un moyen de rendre hommage aux victimes des séismes qui ont eu lieu ces derniers jours dans le pays et également en Syrie. Selon le dernier bilan communiqué par les autorités turques, il y a eu 14 351 morts dans le pays.

La page d’accueil du site d’Apple met normalement en avant les derniers produits en date de la marque. Sur le site français par exemple, on peut voir l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro, le HomePod 2, l’Apple Watch Series 8, le MacBook Pro M2 Pro et M2 Max, l’iPad, des cadeaux pour la Saint-Valentin, Apple Fitness+, le bracelet Black Unity et des programmes d’Apple TV+. Il n’y a rien de tout cela sur la page turque, seulement le ruban noir sans aucun texte.

En début de semaine, Tim Cook a annoncé qu’Apple fera un don pour aider les secours sur place. Voici ce que le patron d’Apple indiquait : « Nous adressons nos pensées et nos condoléances aux populations de Turquie et de Syrie, ainsi qu’à toute personne touchée par les tremblements de terre dévastateurs. Apple fera un don aux secours et aux personnes chargées de la reconstruction ». Le dirigeant n’a cependant pas communiqué publiquement le montant du don.