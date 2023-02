Shrinking, la nouvelle série avec Jason Segel et Harrison Ford sur Apple TV+, connaît un certain succès puisqu’elle se place dans le top 10 des programmes les plus populaires en streaming en ce moment.

Reelgood, une firme qui analyse les services de streaming aux États-Unis, a établi le top 10 des films et séries les plus populaires en streaming durant la semaine du 2 février et Shrinking est arrivée à la 5e place. C’est le seul programme d’Apple TV+ dans la liste.

La série Shrinking suit un thérapeute en deuil (joué par Jason Segel) qui commence à enfreindre les règles et à dire à ses clients exactement ce qu’il pense. Ignorant sa formation et son éthique, il se retrouve à apporter des changements énormes et tumultueux dans la vie des gens… y compris la sienne.

Harrison Ford joue le rôle du docteur Phil Rhodes, un psy en col bleu, terre-à-terre et vif comme l’éclair, sans ménagement mais avec une étincelle toujours présente. Phil est un pionnier de la thérapie cognitivo-comportementale qui a su créer au fil des années un cabinet prospère qu’il partage avec ses deux jeunes protégés, Jimmy et Gaby. Farouchement indépendant, Phil a récemment appris qu’il était atteint de la maladie de Parkinson, ce qui l’oblige à sortir de sa zone de confort alors qu’il est aux prises avec des amis envahissants, sa famille éloignée et son héritage.

Pour ce qui est du top 10, on retrouve la série The Last of Us à la première place. Black Panther : Wakanda Forever est deuxième. Le film Marvel est disponible sur Disney+… sauf en France à cause de la chronologie des médias chez nous. Et le podium se boucle avec la série Poker Face de Rian Johnson.